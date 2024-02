Atp 250 Delray Beach 2024: programma, orari e ordine di gioco venerdì 16 febbraio con Cobolli

Oggi, venerdì 16 febbraio, si giocano i quarti di finale dell’Atp 250 di Delray Beach, Stati Uniti. Flavio Cobolli, lucky loser, tenterà l’impresa contro Tiafoe non prima delle 21.30. Aprirà la sessione la sfida tra Tommy Paul e Jordan Thompson. Nella notte Fritz affronterà Hijikata non prima delle 2.00. Ecco il programma completo.

STADIUM

non prima delle 19.00 (3) Paul vs Thompson

non prima delle 21.3o (LL) Cobolli vs (2) Tiafoe

non prima delle 00.00 Giron vs (Q) Kypson

non prima delle 2.30 (1) Fritz vs Hijikata