La diretta testuale live dell’inseguimento femminile di Le Grand Bornard, terza tappa della Coppa del Mondo 2024/2025 di biathlon. Grande prova sugli sci e vittoria per Justin Braisaz-Bouchet nella sprint, con un distacco di 1.4 su Franziska Preuss (peraltro distacco identico a quello tra Uldal e Boe nella prova maschile). La transalpina scatterà dunque per prima nell’inseguimento, con un vantaggio significante sulle avversarie più quotate: settima è la connazionale Julia Simon ma a 37.5, mentre sembra già compromessa la gara dell’altra francese Lou Jeanmonnot, che partirà per 35esima a 1:27.7.

Si profila dunque un duello Braisaz-Preuss, con la tedesca che sta vivendo un inizio di stagione che la vede anche davanti a tutte nella classifica generale. Per quanto riguarda le azzurre, grande sorpresa nella sprint la nona posizione di Hannah Auchentaller (a 44.4), mentre è 17esima Samuela Comola. Più indietro Dorothea Wierer, che ha pagato un brutto poligono in piedi con due errori e partirà ventesima; qualificata come 27esima anche una grande Martina Trabucchi, alla seconda gara di Coppa del Mondo. L’appuntamento è per le ore 14.45 di sabato 21 dicembre, e Sportface.it vi terrà compagnia con una diretta testuale live dell’inseguimento femminile di biathlon di Le Grand Bornard 2024 per non perdersi davvero alcuna emozione.

