C’è una dominatrice in questo avvio di stagione della Coppa del Mondo femminile di biathlon e il suo nome è Franziska Preuss. Secondo successo e quinto podio in tre settimane per la tedesca, sempre più leader della classifica generale. Quest’oggi, nell’inseguimento di Annecy Le Grand Bornand, Preuss prende la testa della corsa al termine del primo giro e non si volta più indietro, chiudendo in 29:09.9 davanti a Julia Simon, la migliore delle padroni di casa in una giornata in cui Justine Braisaz invece è fortemente condizionata dai suo errori al tiro. Ottimo terzo podio per Vanessa Voigt, che toglie il terzo gradino del podio all’altra francese Richard.

Positive le rimonte di Elvira Oeberg e Dorothea Wierer, rispettivamente sesta e nona dopo essersi ritrovate nelle retrovie a inizio gara. Peccato per Hannah Auchentaller, che partiva come nona ed è riuscita a mantenere la top-10 fino a metà gara, prima di crollare nella seconda parte fino alla 27esima piazza finale. Attorno alla top-30 anche le altre due azzurre Samuela Comola e Martina Trabucchi.

LA CRONACA DELLA GARA

Preuss si mette subito in scia a Braisaz, sfrutta l’errore della francese al tiro nel primo poligono a terra e ha la chance di portare il suo primo allungo. La tedesca chiude il primo giro con 20″ di margine sulla transalpina, una delle poche a commettere errori tra le prime della classifica insieme alla slovena Lampic. Parte bene Auchentaller, che trova uno zero ed è in decima posizione, mentre sono protagoniste di un inizio in salita Comola, Wierer e Trabucchi.

Gara che si fa ancora più in discesa dopo il secondo poligono per Preuss, ancora protagonista di uno zero a differenza delle due francesi Braisaz e Simon, entrambe con due errori. La tedesca a metà gara ha ben 32″ di vantaggio sulla prima inseguitrice, ovvero Lampic, mentre la buona prova di Auchentaller prosegue con un altro zero che le vale la nona posizione provvisoria. Lampic rovina tutto con due errori nel primo poligono in piedi, così all’inseguimento di Preuss – che sbaglia il suo primo tiro della gara – si portano Richard e Simon a circa mezzo minuto. Auchentaller esce dal penultimo giro in decima posizione, con Wierer anche in grado di rimontare posizioni e ritrovarsi in 16esima piazza.

Preuss non ha rivali, trova un altro zero in chiusura e va a vincere la seconda gaa stagionale davanti a Julia Simon. Splendida rimonta di Wierer, che dopo l’errore al primo poligono non sbaglia più e trova anche il piazzamento in top-10. Auchentaller invece fa gara inversa e dopo un grande inizio sbaglia troppo nel tiro in piedi e crolla fuori dalla top-20.

ORDINE DI ARRIVO

F. Preuss (GER) 29:09.9 J. Simon (FRA) +37.3 V. Voigt (GER) +44.3 J. Richard (FRA) +50.4 M. Kirkeeide (NOR) +54.1 E. Oeberg (SWE) +57.0 V. Lehtonen (FIN) +57.2 Y. Dzhuma (UKR) +1:02.3 D. Wierer (ITA) +1:10.6 A. Magnusson (SWE) +1:19.6

27. H. Auchentaller (ITA) +2:15.4

28. S. Comola (ITA) +2:18.4

33. M. Trabucchi (ITA) +3:04.0

CLASSIFICA GENERALE AGGIORNATA

Franziska Preuss (GER) 490 Elvira Oeberg (SWE) 337 Lou Jeanmonnot (FRA) 325 Vanessa Voigt (GER) 307 Julia Simon (FRA) 270 Justine Braisaz-Bouchet (FRA) 252 Suvi Minkkinen (FIN) 235 Ella Halvarsson (SWE) 224 Marketa Davidova (CZE) 223 Jeanne Richard (FRA) 205

11. Dorothea Wierer (ITA) 185

27. Hannah Auchentaller (ITA) 105

28. Samuela Comola (ITA) 102

45. Michela Carrara (ITA) 38

55. Martina Trabucchi (ITA) 22

PROGRAMMA ANNECY LE GRAND BORNAND

Sabato 21 dicembre – 14:45 Inseguimento F.

Domenica 22 dicembre – Ore 12:30 Mass Start M; 14:45 Mass Start F.