Un gran bell’Italia nella terza e ultima giornata di gare a San Candido, dove è in scena la tappa di Coppa del Mondo 2024/2025 di Skicross. Simone Deromedis sogna la vittoria davanti al pubblico di casa, non riesce a centrare l’obiettivo, ma è comunque sul podio in terza posizione nella gara-2 maschile andata in scena quest’oggi. Jole Galli riesce invece a fare ancora meglio e conquistare un’ottima seconda posizione alle spalle della dominatrice di questo weekend, ovvero la tedesca Daniela Maier, che dopo gara-1 si impone anche nella seconda prova. Due risultati di assoluto prestigio per gli azzurri su una pista che non aveva mai regalato particolari soddisfazioni ai padroni di casa prima d’ora.

DEROMEDIS SUL PODIO

Dopo la deludente prova di ieri, in cui era stato eliminato nei quarti di finale, Simone Deromedis si riscatta nella seconda gara di questa tappa casalinga e si spinge fino alla Big Final. Qui, nulla da fare per l’azzurro, che arriva al traguardo dietro al canadese Reece Howden e allo svizzero Alex Fiva, ma davanti all’austriaco Johannes Aujesky. Un accesso in finale che era arrivato anche con una buona dose di fortuna per il freestyler italiano, il quale in semifinale si era trovato abbastanza attardato e a un passo dall’eliminazione prima di sfruttare al meglio un contatto tra Wilmsmann e Mobaerg. Lo svedese e il tedesco si sono ostacolati a vicenda nella fase centrale della gara e Deromedis ne aveva approfittato per superare entrambi e cogliere un posto nella finalissima.

Settima posizione complessiva per un comunque bravo Federico Tomasoni, che si è piazzato terzo nella Small Final andata al vincitore di ieri Florian Wilmsmann davanti a Ryan Regez. Il 27enne azzurro era passato indenne da ottavi e quarti di finale, prima di arrendersi abbastanza nettamente nella seconda semifinale, nella quale è arrivato al traguardo in ultima posizione. In precedenza, invece, si erano fermati rispettivamente ai quarti Davide Cazzaniga e agli ottavi di finale Dominik Zuech.

BIS DI MAIER NELLA GARA FEMMINILE

Si chiude con un bel podio anche l’ottimo fine settimana di Jole Galli, già quinta ieri in gara-1 e oggi in grado di fare anche meglio. La 29enne azzurra si è arresa soltanto alla tedesca Daniela Maier nella Big Final odierna che vedeva al via anche la francese Marielle Berger Sabbatel e la canadese India Sherret al termine di un percorso più che positivo. Anche in semifinale la nostra rappresentante si era piazzata alle spalle della teutonica, ma riuscendo a precedere due big della classifica generale come le canadesi Hannah Schmidt e Marielle Thompson che poi si sono piazzate nelle prime due posizioni della Small Final davanti all’altra connazionale Courtney Hoffos e alla svizzera Talina Gantenbein.

LE CLASSIFICHE GENERALI

Florian Wilmsann resta in resta ma vede avvicinarsi Howden ma anche il nostro Deromedis dopo la gara odierna. Simone è terzo a solamente venticinque punti dalla vetta assoluta occupata dall’atleta tedesco. Molto bene anche Jole Galli, che con la sua seconda posizione risale fino alla sesta nella generale. Daniela Maier ovviamente allunga ancora sulle inseguitrici canadesi.

LA CLASSIFICA MASCHILE

Florian Wilmsmann (GER) 310.00 Reece Howden (CAN) 296.00 SIMONE DEROMEDIS (ITA) 285.00 Alex Fiva (SUI) 252.00 Johannes Aujesky (AUT) 180.00 Kevin Drury (CAN) 169.00 Youri Duplessis Kergomard (FRA) 160.00 Adam Kappacher (AUT) 155.00 Tobias Baur (SUI) 131.00 David Mobaerg (SWE) 118.00

LA CLASSIFICA FEMMINILE