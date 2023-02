LIVE – F1, test Bahrain 2023: prima giornata giovedì 23 febbraio in DIRETTA

La diretta live della prima giornata dei test in Bahrain 2023 di F1: il day 1 di giovedì 23 febbraio in tempo reale. Appuntamento inaugurale con la stagione del Circus, in pista per la prima volta le vetture in questo primo giorno di test a disposizione dei piloti e dei team. Una sola la vettura da poter schierare, dunque alternanza tra i due piloti o un unico pilota in pista, come per esempio Verstappen. Si parte alle ore 08, chiusura alle 17.30 con una pausa tra le ore 12.15 e le 13.15. Chi farà registrare il tempo più veloce.

Classifica top-5 (dalle ore 08)

1. Verstappen 1:37.780

2. Russell +0.543

3. Sainz +1.119

4. Tsunoda +4.706

08:15 – Al momento della bandiera rossa la Red Bull di Verstappen aveva concluso tre giri, 6 per George Russell, 4 per Sainz in Ferrari e l’Alpha Tauri di Tsunoda.

08:10 – Dieci minuti ed arriva la prima bandiera rossa!! L’Aston Martin di Drugovich è ferma nel T2!

08:05 – Max Verstappen con la sua nuova Red Bull, che sembra decisamente simile a quella della passata stagione, firma un 1:37.780 con gomma media. Russell distante nove decimi, Sainz a un 1″ e un decimo.

08:00 – Semaforo verde! Si parte.

08:00 – Per la Ferrari questa mattina toccherà a Carlos Sainz scendere in pista. Red Bull con Verstappen tutto il giorno, Mercedes con Russell.

07:55 – Un caloroso buongiorno a tutti gli amici di Sportface. Finalmente ci siamo, scendono in posta le monoposto di Formula 1 per gli unici test in programma prima dello start del Mondiale in programma la prossima settimana.