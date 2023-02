F1 test Bahrain 2023, piloti in pista nel day 1: Verstappen per tutto il giorno, i turni di guida Ferrari

Ci siamo, iniziano giovedì 23 febbraio i test ufficiali in Bahrain 2023, la tre giorni in cui per la prima volta ammireremo in pista le nuove monoposto per il Mondiale che inizierà, sempre dalla pista del Sakhir, il 5 marzo con la gara inaugurale: ecco allora quali sono i piloti in pista nel day 1 e i turni di guida della prima giornata, a cominciare dalle scelte della Ferrari e di Red Bull e Mercedes, le scuderie più attese. Da ricordare come il regolamento consenta di girare con una sola monoposto per ciascuna scuderia. Per questo motivo, i team sceglieranno di mandare in pista un pilota al mattino e uno al pomeriggio, oppure un unico pilota in un giorno e l’alternanza con il compagno nell’ambito della tre giorni. Si correrà dalle ore 08 alle 17.30 con pausa intermedia.

DAY 1 TURNI DI GUIDA TEST BAHRAIN

TEAM | MATTINA | POMERIGGIO |

Red Bull Verstappen Verstappen

Ferrari TBA TBA

Mercedes TBA TBA

Alpine TBA TBA

McLaren TBA TBA

Alfa Romeo Zhou Bottas

Aston Martin Drugovich Alonso

Haas Hulkenberg Magnussen

AlphaTauri Tsunoda De Vries

Williams Albon Sargeant