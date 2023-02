Regolamento ritorno Cluj-Lazio: cosa succede se finisce con un gol di scarto

La Lazio, archiviato il successo per 1-0 di misura conquistato allo stadio Olimpico nella gara di andata, è pronta ad affrontare nuovamente il Cluj nel match valevole per il ritorno degli spareggi di Conference League 2022/2023. I ragazzi di Maurizio Sarri potrebbero anche accontentarsi di un pareggio, che consentirebbe loro di qualificarsi in virtù della vittoria di sette giorni fa. Qualora, invece, dovesse vincere la formazione romena con solo gol di scarto (con qualsiasi punteggio), la partita continuerebbe ai tempi supplementari ed, eventualmente ai calci di rigore. Tutto questo perché non esiste più la regola del gol in trasferta che vale doppio.