Atp Doha 2023: programma, orari e ordine di gioco semifinali di venerdì 24 febbraio

Il programma, gli orari e l’ordine di gioco delle semifinali del torneo Atp di Doha 2023 della giornata di venerdì 24 febbraio. Dopo la finale del doppio, non prima delle 15:30 sarà il momento di dare spazio alla prima semifinale della competizione in singolo, che vedrà contrapposti il britannico Andy Murray alla sorpresa della rassegna, il ceco Jiri Lehecka, che giovedì si è sbarazzato di un top ten come il russo Andrey Rublev. Al termine di questo match ci sarà la seconda semifinale tra il vincente della sfida tra l’australiano Christopher O’Connell e il russo Daniil Medvedev da una parte, e lo spagnolo Alejandro Davidovich Fokina e il canadese Felix Auger-Aliassime dall’altra. Ecco il programma completo della giornata di venerdì 24 febbraio del torneo Atp di Doha 2023.

CENTRE COURT

Non prima delle 15:30 – Jiri Lehecka vs Andy Murray

A seguire – Christopher O’Connell OR Daniil Medvede vs Alejandro Davidovich Fokina OR Felix Auger-Aliassime