F1 test Bahrain 2023, prima giornata oggi in tv: canale, orario e diretta streaming day 1

La prima giornata dei test di F1 in Bahrain 2023 sarà visibile oggi in tv: di seguito ecco le informazioni su canale, orario e diretta streaming del day 1 sul circuito di Sakhir. Una vettura per ciascun team nel corso di questa prima giornata inaugurale dei test in Bahrain, alcune scuderie alterneranno i piloti, altre invece schiereranno lo stesso pilota per tutta la giornata. Si parte alle ore 08 di giovedì 23 febbraio, chiusura alle ore 17.30 con una pausa dalle ore 12.15 alle ore 13.15. Diretta tv su Sky Sport F1 e Sky Sport Uno, diretta streaming su Sky Go ma anche in chiaro sul canale Youtube di Sky Sport F1.

SEGUI LA DIRETTA

DAY 1 TEST F1 BAHRAIN

ore 08-12.15 Prima parte

ore 13.15-17.30 Seconda parte