Pre-qualificazioni Internazionali d’Italia 2024: programma, orari e ordine di gioco sabato 4 maggio

Il programma, gli orari e l’ordine di gioco delle Prequalificazioni degli Internazionali d’Italia 2024 per la giornata di sabato 4 maggio. E’ il giorno decisivo al Foro Italico e anche a Piazza del Popolo. Tra gli uomini due sfide che valgono le wild card nelle qualificazioni, mentre in campo femminile ci sono in palio anche due inviti per il main draw.

PIETRANGELI

Ore 11:00 – Brancaccio vs Picchione

a seguire – Di Sarra vs Abbagnato

a seguire – Giacomini vs Oradini

a seguire – Zantedeschi/Abbagnato vs Alvisi/Ruggeri

PIAZZA DEL POPOLO

Ore 11:00 – Ricci vs Paganetti

Ore 15:00 – Bilardo/Ricca vs Mazza/Picchione