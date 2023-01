LIVE – E-Prix Diriyah 2023: gara-1 in DIRETTA

La diretta live di gara 1 dell’E-Prix di Diriyah 2023, secondo appuntamento del Mondiale di Formula E. In Arabia Saudita si terranno due gare, la prima è in programma venerdì 27 gennaio alle ore 18. Sale l’attesa per questa prima lotta per i punti e per la vittoria, si replicherà poi al sabato. Alle ore 13.40 le qualifiche decreteranno la griglia di partenza per questa gara che seguiremo assieme. Chi riuscirà a vincere?

Sportface.it vi terrà informati con la diretta scritta in tempo reale.

PER AGGIORNARE LA DIRETTA PREMERE F5 O FARE REFRESH