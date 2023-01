Formula E, E-Prix Diriyah 2023: risultati e ordine di arrivo gara-1, vince Wehrlein davanti a Dennis

I risultati e l’ordine di arrivo di gara-1 dell’E-Prix di Diriyah, secondo appuntamento del Mondiale 2023 di Formula E. La vittoria è andata al tedesco Pascal Wehrlein, che ha preceduto in volata Jake Dennis andando così a invertire le prime due posizioni della prima gara stagionale a Città del Messico. Grande rimonta per entrambi, che partivano rispettivamente dalla nona e dodicesima posizione in griglia prima dei 39 giri in programma. A completare il podio Sam Bird, che dopo essere stato anche in testa ha pagato dazio negli ultimi giri riuscendo comunque a rimanere davanti allo svizzero Buemi, che partiva dalla pole position.

La partenza ha visto subito l’ingresso della safety car, con un contatto nelle retrovie che ha provocato problemi a Da Costa e Rowland. Nelle prime posizioni Bird ha quasi subito superato Hughes, andando a tallonare il leader Buemi fi dai primi giri. Con il passare delle tornate però Wehrlein e Dennis hanno dato vita a una prepotente rimonta, dimostrandosi ancora una volta i più brillanti in questo avvio di stagione con i loro propulsori Porsche. In classifica generale Dennis rimane in testa davanti a Wehrlein, mentre Buemi sale al terzo posto.

L’ordine di arrivo