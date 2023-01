Formula E, griglia di partenza gara-1 E-Prix Diriyah 2023: risultati e classifica qualifiche, pole Buemi

Pole di Sebastien Buemi. La griglia di partenza e i risultati delle qualifiche del secondo appuntamento col Mondiale 2023 della Formula E, vale a dire gara-1 dell’E-Prix di Diriyah. Il format ormai è ben noto: dapprima una fase a gruppi in cui le vetture sono scese in pista in due raggruppamenti da 11 macchine, vanno ai quarti le prime quattro e dunque ecco gli accoppiamenti incrociati ed eliminazione diretta fino alla finale che decreta il poleman. Dal gruppo A avanzano Hughes, Rowland, Ticktum e Di Grassi, dal gruppo B Bird, Buemi, Evans e Rast. Ai quarti avanti Hughes, Ticktum, Buemi e Bird. In finale ci vanno Buemi e Hughes, dunque un espertissimo della categoria e il rookie in rampa di lancio. E a conquistare la pole è Buemi, in prima fila Hughes. Di seguito ecco la griglia.

GRIGLIA DI PARTENZA