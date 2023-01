Spezia, Melissano: “Shomurodov? Siamo vigili su tutto. La nostra asticella è la salvezza”

Il direttore sportivo dello Spezia, Stefano Melissano, a pochi minuti dal calcio d’inizio del match della ventesima giornata di Serie A contro il Bologna, ha parlato di mercato ai microfoni di Dazn: “Shomurodov? Oggi pensiamo alla partita, vediamo cosa succede. Siamo vigili su tutto e vediamo di accontentare il mister, la società e chi crede in questa salvezza. Pensiamo solo alla gara. E’ il momento bello di questo periodo: i match ti fanno staccare e recuperare le energie”.

“Strelec? Se abbiamo opportunità, vogliamo garantirgli minutaggio per la crescita. Va tutelato il talento del ragazzo. Wisniewski? Abbiamo colmato una piccola lacuna. Ci aspettiamo che in campo faccia quello per cui l’abbiamo preso. L’asticella dello Spezia è sempre salvarsi, consolidarsi nel tempo e mantenere il trend avuto. Senza perdere l’equilibrio finanziario e tecnico-tattico. Dobbiamo dare continuità”, ha concluso il dirigente.