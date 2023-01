Lazio, Immobile torna in gruppo: siederà in panchina contro la Fiorentina

Seduta pomeridiana per la Lazio di Maurizio Sarri che domenica sfiderà la Fiorentina. Tornato in gruppo Ciro Immobile, dopo l’ok dei medici a seguito di esami strumentali svolti in settimana. Il tecnico azzurro ne dovrà però sicuramente fare a meno contro i viola, il tridente riproposto sarà quello formato da Pedro, Zaccagni e Felipe Anderson. L’attaccante napoletano oggi ha saltato solo l’attivazione e la partitella finale, proprio come Matias Vecino, che si è fermato martedì sera durante il riscaldamento per un fastidio muscolare. La società intanto ha smentito la possibile cessione a gennaio dell’uruguaiano: “Il giocatore non ha mai manifestato ad alcuno la volontà di lasciare la Lazio né tantomeno la Società ha intenzione di interrompere il rapporto con il calciatore che, sin dal suo arrivo, si è dimostrato sempre prezioso e determinante nel percorso della squadra”, scrive la società.