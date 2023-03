Torneo di Viareggio 2023, quarti di finale: i risultati in DIRETTA

di Redazione 22

Tutto pronto per i quarti di finale del Torneo di Viareggio 2023. Giovedì 30 marzo spazio alle quattro sfide che determineranno le semifinaliste di questa edizione. Si gioca alle 15:00. La Fiorentina sfiderà l’Honved a Santa Croce sull’Arno, mentre è attesa per i big match di Serie A: Sampdoria-Sassuolo e Bologna-Empoli. Poi occhi puntati anche sul Torino-Rappresentativa Serie D. Sportface.it vi offrirà le dirette testuali delle quattro partite in programma quest’oggi. Venerdì 31 poi è in programma una giornata di riposo, mentre sabato 1° aprile spazio alle semifinali. La finale si avvicina.

Risultati in diretta

FIORENTINA-HONVÉD

SAMPDORIA-SASSUOLO

TORINO-RAPPRESENTATIVA SERIE D

BOLOGNA-EMPOLI