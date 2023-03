Torneo di Viareggio 2023, tutte le squadre qualificate ai quarti di finale

Ecco tutte le squadre qualificate ai quarti di finale del Torneo di Viareggio 2023. La Viareggio Cup entra ormai nel vivo e con la disputa degli ottavi di finale andremo a conoscere l’elenco delle qualificate ai quarti, dunque le magnifiche otto che restano ancora in corsa per conquistare l’ambito trofeo di calcio giovanile internazionale. Ricordiamo però che non sarà possibile già delineare il tabellone, visto che sarà l’organizzazione della manifestazione a decidere in modo insindacabile le teste di serie. Appuntamento fissato per le ore 15 di giovedì 30 marzo per tutte le partite.

QUALIFICATE QUARTI VIAREGGIO CUP 2023

IN AGGIORNAMENTO