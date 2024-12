La diretta live del sorteggio dei gironi delle qualificazioni europee ai Mondiali 2026. L’Italia conoscerà le sue avversarie, consapevole di non poter fallire nuovamente dopo i fiaschi delle due precedenti edizioni. Meccanismo cambiato rispetto alle scorse edizioni, con i gironi ridotti a quattro o cinque squadre (e non più cinque o sei): le vincitrici di ciascun girone si guadagneranno l’accesso alla fase finale, mentre le seconde classificate e le quattro squadre col miglior ranking nella Nations League parteciperanno agli spareggi. Il sorteggio delle qualificazioni europee ai Mondiali 2026 si terrà venerdì 13 dicembre alle ore 12.00, e Sportface.it seguirà il tutto in diretta attraverso degli aggiornamenti in tempo reale.

COME SEGUIRE IL SORTEGGIO IN TV

