Sono stati sorteggiati i gironi delle qualificazioni europee ai Mondiali 2026, in programma in Nord America tra Stati Uniti, Canada e Messico. Si tratterà di un’edizione storica dato che per la prima volta saranno 48 le Nazionali che vi prenderanno parte. I posti a disposizione dell’Europa saranno 16 e ad aggiudicarseli saranno le vincitrici dei gironi oltre alle vincitrici degli spareggi, ai quali prenderanno parte le seconde classificate e le quattro squadre col miglior ranking nella Nations League.

CALENDARIO E DATE

Occhi puntati inevitabilmente sull’Italia, che non può fallire nuovamente dopo i fiaschi delle due precedenti edizioni e farà tutto il possibile per mettere in ghiaccio la qualificazione al più presto. La Nazionale guidata dal ct Luciano Spalletti ha disputata una Nations League nel complesso positiva, ma ha margini di miglioramento e sarà chiamata a partire col piede giusto in questo cammino. Ecco il tabellone completo con l’Italia e con tutte le altre Nazionali UEFA che si contenderanno i pass per i Mondiali 2026.

GIRONI QUALIFICAZIONI MONDIALI 2026 (UEFA) – IN AGGIORNAMENTO

Gruppo A

Vincente Germania-Italia

Slovacchia

Irlanda del Nord

Lussemburgo

Gruppo B

Svizzera

Svezia

Slovenia

Kosovo

Gruppo C

Perdente Portogallo-Danimarca

Grecia

Scozia

Bielorussia

Gruppo D

Vincente Francia-Croazia

Ucraina

Islanda

Azerbaigian

Gruppo E

Vincente Spagna-Olanda

Turchia

Georgia

Bulgaria

Gruppo F

Vincente Portogallo-Danimarca

Ungheria

Irlanda

Armenia

Gruppo G

Perdente Spagna-Olanda

Polonia

Finlandia

Lituania

Malta

Gruppo H

Austria

Romania

Bosnia Erzegovina

Cipro

San Marino

Gruppo I

Perdente Germania-Italia

Norvegia

Israele

Estonia

Moldavia

Gruppo J

Belgio

Galles

Macedonia del Nord

Kazakistan

Liechtenstein

Gruppo K

Inghilterra

Serbia

Albania

Lettonia

Andorra

Gruppo L

Perdente Francia-Croazia

Repubblica Ceca

Montenegro

Isole Faroe

Gibilterra