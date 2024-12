Tutte le informazioni riguardo all’orario e allo streaming del sorteggio dei gironi delle qualificazioni europee ai Mondiali 2026. Il meccanismo è cambiato rispetto alle scorse edizioni, con le fasi preliminari che si sono trasformate in gironi da quattro o cinque squadre (e non più da cinque o sei): le vincitrici di ciascun girone si guadagneranno l’accesso alla fase finale, mentre le seconde classificate e le quattro squadre col miglior ranking nella Nations League parteciperanno agli spareggi. Nel sorteggio le prime otto squadre della Nations League, ovvero quelle qualificate ai quarti di finale, saranno testa di serie, mentre gli altri quattro posti saranno occupati dalle nazionali meglio piazzate nel ranking Fifa che non sono ai quarti di finale. Momento importante per l’Italia, che dopo aver fallito la qualificazione a due Mondiali consecutivi, deve necessariamente entrare tra le partecipanti alla rassegna iridata nordamericana.

SEGUI LA DIRETTA TESTUALE

Come seguire il sorteggio

Il sorteggio delle qualificazioni europee ai Mondiali 2026 si terrà venerdì 13 dicembre alle ore 12.00, e sarà visibile in chiaro su Rai 2, oltre che in streaming su Rai Play. Il sorteggio si potrà seguire inoltre anche in streaming sui canali ufficiali delle due federazioni, Uefa e Fifa. In alternativa, Sportface.it vi offrirà una diretta testuale con aggiornamenti in tempo reale.