Tutto pronto per le qualificazioni ai Mondiali di calcio del 2026, in programma tra Stati Uniti, Messico e Canada. Sono stati sorteggiati i 12 gironi, che metteranno in palio altrettanti pass per la Coppa del Mondo in Nord America e decreteranno anche le seconde classificate, che insieme alle quattro squadre col miglior ranking nella Nations League prenderanno parte agli spareggi. Presente l’Italia, che spera di tornare a disputare la Coppa del Mondo dopo l’assenza nelle ultime due edizioni e si affida al commissario tecnico Luciano Spalletti, bravo a risollevare il morale del gruppo dopo un deludente europeo. Di seguito tutto quello che c’è da sapere sulle partite delle qualificazioni europee ai Mondiali 2026.

Calendario qualificazioni Uefa Mondiali 2026: programma, date e orari

L’Uefa comunicherà in seguito il calendario, con i relativi e orari dei match. Ci sono però già le date; eccole di seguito.

Date gironi da 4 squadre (A-F)

Prima giornata, 4–6 settembre 2025

Seconda giornata, 7–9 settembre 2025

Terza giornata, 9–11 ottobre 2025

Quarta giornata, 12-14 ottobre 2025

Quinta giornata, 13-15 novembre 2025

Sesta giornata, 16-18 novembre 2025

Date gironi da 5 squadre (G-L)

Prima giornata, 21-22 marzo 2025

Seconda giornata, 24-25 marzo 2025

Terza giornata, 6-7 giugno 2025

Quarta giornata, 9-10 giugno 2025

Quinta giornata, 4–6 settembre 2025

Sesta giornata, 7–9 settembre 2025

Settima giornata, 9–11 ottobre 2025

Ottava giornata, 12-14 ottobre 2025

Nona giornata, 13-15 novembre 2025

Decima giornata, 16-18 novembre 2025