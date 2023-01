LIVE – Processo Plusvalenze, le decisioni della Corte Federale d’Appello in DIRETTA

La diretta live dell’udienza alla Corte Federale d’Appello della Figc sulla riapertura del processo Plusvalenze e sulla decisione per eventuali sanzioni ai club coinvolti così come da richiesta della Procura della Figc. In tempo reale seguiremo la lunga giornata che si aprirà alle ore 12.30 e che nella prima parte si baserà sulla richiesta della Procura Figc di riaprire il processo e sulle pene che la stessa procura, guidata da Giuseppe Chinè, chiederà per i 9 club e i 52 dirigenti coinvolti. Se la Corte deciderà di riaprire il processo, a quel punto verranno analizzate le nuove prove portate dal procuratore Chiné, che formulerà anche delle richieste di pene, tra sanzioni, punti di penalizzazione o multe.

Il verdetto della Corte arriverà in modo celere, se non in giornata al massimo entro lunedì prossimo. Ma c’è anche una possibilità, quella per la quale la Corte d’Appello decida che non sussistano motivi per la riapertura del processo: in tal caso si chiuderebbe definitivamente l’incartamento per cui al momento nove club, Juventus, Sampdoria, Pro Vercelli, Genoa, Parma, Pisa, Empoli, Novara e Pescara sono già stati assolti dal TFN e dalle stessa Corte d’Appello della Figc.

22.55 – La Juventus risponde alla sentenza: FAREMO RICORSO AL COLLEGIO DI GARANZIA

22.50 – Arriva la replica dei legali: GLI AVVOCATI: “DISPARITA’ DI TRATTAMENTO CON ALTRI CLUB”

21.30 – Si chiude qui una lunga e clamorosa giornata in compagnia del processo plusvalenze. Si attende nelle prossime ore la replica della Juventus.

21.18 – MANO PESANTE ANCHE VERSO I DIRIGENTI

21.14 – ECCO COME CAMBIA LA CLASSIFICA

21.10 – LA JUVENTUS E’ PENALIZZATA DI 15 PUNTI, BEN OLTRE LA RICHIESTA DELLA PROCURA

21.00 – Arriva la prima decisione: sanzioni soltanto alla Juventus, prosciolti gli altri club coinvolti.

20.30 – Il verdetto arriverà entro le 21.

20.00 – Arriva il verdetto.

19.30 – Siamo in attesa del dispositivo da parte della Corte Federale d’Appello, che arriverà a brevissimo.

19.15 – Ci siamo. Il verdetto arriverà entro pochi minuti.

18.30 – TUTTE LE RICHIESTE DI SANZIONI, SQUADRA PER SQUADRA CON DIRIGENTI ANNESSI, DELLA PROCURA FIGC

18.20 – “La pena deve essere afflittiva, la Juventus in classifica deve finire ora dietro la Roma, fuori dalla zona delle Coppe Europee”. Questa una delle frasi del procuratore della Figc, Giuseppe Chinè, riportate dall’Ansa, nel corso dell’udienza alla Corte d’Appello Federale

17.10 – Si è conclusa l’udienza: il dispositivo – se accogliere la richiesta della procura Figc di riaprire il procedimento e le eventuali sanzioni – è previsto in serata

16.00 – La difesa della Juventus: “Ricorso inammissibile, in ragione dell’assenza, nel caso in esame, dei presupposti applicativi di tale mezzo di impugnazione straordinario”, cioè di “fatti nuovi”, secondo il principio per cui “nessuno può essere perseguito o condannato penalmente dalla giurisdizione dello stesso Stato per un reato per il quale è già stato assolto o condannato a seguito di una sentenza definitiva conformemente alla legge e alla procedura penale di tale Stato”.

15.20 – Nel caso la Corte dichiarasse ammissibile il ricorso della Procura e comminasse una penalizzazione alla Juventus, i punti di penalità sarebbero immediatamente esecutivi: dunque la classifica subirebbe uno scossone immediato, già a partire da oggi

15.05 – I membri della Corte d’Appello sono riuniti in Camera di Consiglio

14.55 – La decisione della Corte d’Appello dovrebbe arrivare già in giornata. In caso di slittamento se ne parlerà lunedì

14.25 – Le richieste per gli altri club: 195mila euro per la Sampdoria, 42mila euro per l’Empoli, 320mila euro per il Genoa, 338 mila euro per il Parma, 90 mila per il Pisa, 125 mila per il Pescara , 23 mila per la Pro Vercelli e 8 mila per il Novara. Per i dirigenti: 12 mesi per Massimo Ferrero, 8 mesi e 20 giorni a Ienca per la Samp; 11 mesi e 15 giorni per Corsi dell’Empoli; 6 mesi e 10 giorni per Preziosi, 10 mesi e 15 giorni per Zarbano del Genoa.

14.00 – Le difese dei club sono intervenute sull’ammissibilità della revocazione. Ora la Corte federale d’appello dovrà pronunciarsi sull’istanza di revoca della sentenza di assoluzione richiesta dalla procura decidendo se riaprire o meno il processo.

13.45 – LE RICHIESTE DELLA PROCURA

13.35 – LA PROCURA FIGC CHIEDE NOVE PUNTI DI PENALIZZAZIONE PER LA JUVENTUS

13.06 – Qualora la richiesta del ricorso venisse accettata, ci sarà la richiesta di sanzioni da parte del procuratore Figc e dopo parola alle difese

13.00 – Per la Juventus, oltre ai tre legali Bellacosa, Sangiorgio e Apa, sono presenti in collegamento da Torino anche il nuovo presidente bianconero Gianluca Ferrero, Federico Cherubini e Fabio Paratici.

12.45 – Proprio in questi minuti l’udienza ha preso il via

12.30 – La richiesta di riapertura del processo plusvalenze riguarda 9 club: FC Juventus SpA, UC Sampdoria, FC Pro Vercelli 1892 Srl, Genoa CFC SpA, Parma Calcio 1913 Srl, Pisa Sporting Club Srl, Empoli FC SpA, Novara Calcio SpA, Delfino Pescara 1936 SpA e 52 dirigenti delle medesime società sportive

12.25 – L’udienza si terrà da remoto, consuetudine che ormai si è consolidata dall’avvento della pandemia

12.15 – Buongiorno e benvenuti ad una giornata importante per il calcio italiano: la Corte Federale d’Appello, infatti, deciderà se accogliere o meno il ricorso della Procura della Figc, guidata da Giuseppe Chiné, sul caso plusvalenze