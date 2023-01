Berrettini si consola dalla delusione di Melbourne: insieme a Melissa Satta a vedere l’Olimpia

Non è sfuggita a molti la presenza di Matteo Berrettini a vedere la partita dell’Olimpia Milano contro il Lyon-Villeurbanne dopo la sua eliminazione prematura dagli Australian Open. Il fuoriclasse azzurro si consola guardando il basket, ma non solo: al suo fianco, c’è infatti Melissa Satta, la nota showgirl che era stata accostata, in un’ipotetica relazione, anche al presidente dell’Inter Steven Zhang. Invece, il flirt sembra proprio essere con il fortissimo tennista italiano.

Matteo Berrettini al Forum insieme a Melissa Satta conferma che il basket è il suo terzo sport preferito#eurolegatipo pic.twitter.com/hx2sMXbrQr — Joyce Division (@JOYCEDlVlSlON) January 20, 2023