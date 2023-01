Processo Plusvalenze, tutte le richieste della Procura per squadre e dirigenti coinvolti

E’ terminata da pochi minuti l’udienza presso la Corte Federale d’Appello relativa alla possibile riapertura del processo sportivo sulle plusvalenze. Il procuratore della Figc, Giuseppe Chiné, ha chiesto la riapertura del processo e conseguentemente ha formulato le seguenti richieste di pene e sanzioni nei confronti di squadre, nove, e dirigenti, 54, coinvolti. Di seguito ecco tutte le richieste, in prima serata l’esito.

JUVENTUS F.C.: 9 Punti di penalizzazione da scontarsi nella corrente stagione. Venti mesi e 10 giorni di inibizione per Fabio Paratici; 10 mesi e 20 giorni per Federico Cherubini; 16 mesi per Andrea Agnelli; 12 mesi per Pavel Nedved, Enrico Vellano, Paolo Garimberti, Assia Grazioli-Venier, Maurizio Arrivabene, Caitlin Mary Hughes, Danila Marilungo e Francesco Roncaglio. U.C.

SAMPDORIA: 195.000 euro di ammenda; 12 mesi di inibizione per Massimo Ferrero; 8 mesi e 20 giorni per Massimo Ienca; 8 mesi per Paolo Fiorentino; 7 mesi per Antonio Romei, Paolo Repetto, Gianluca Tognozzi, Giovanni Invernizzi; 6 mesi e 20 giorni per Adolfo Praga, Giuseppe Profiti, Enrico Castanini e Gianluca Vidal.

PRO VERCELLI: 23.000 euro di ammenda; 9 mesi di inibizione per Franco Semerieri e Paolo Pinciroli; 9 mesi e 20 giorni per Anita Angiolini.

GENOA: 320.000 euro di ammenda; Sei mesi e 100 giorni di inibizione per Enrico Preziosi, Giovanni Blondet; 10 mesi e 15 giorni per Alessandro Zarbano; 6 mesi e 10 giorni per Diodato Abbagnara.

PARMA: 1913: 338.000 euro di ammenda; 14 mesi e 5 giorni di inibizione per Luca Carra, 6 mesi e 20 giorni per Marco Ferrari, 10 mesi e 15 giorni per Pietro Pizzarotti; 7 mesi e 10 giorni per Giacomo Malmesi; 6 mesi e 10 giorni per Paolo Piva; 6 mesi e 20 giorni per Marco Tarantino.

PISA: 90.000 euro di ammenda; 7 mesi e 10 giorni per Giovanni Corrado; 10 mesi per Giuseppe Corrado; 6 mesi e 20 giorni per Raffaella Viscardi; 6 mesi e 10 giorni per Julie Michelle Harper, Alexander Knaster e Marco Lippi; 6 mesi per Mirko Paletti, Giovanni Polvani, Stuart Grant Thomson, Stephen Gauci.

EMPOLI: 42.000 euro di ammenda; 6 mesi e 10 giorni per Pietro Accardi; 11 mesi e 25 giorni per Francesco Ghelfi; 11 mesi e 15 giorni per Fabrizio Corsi; 7 mesi e 20 giorni per Rebecca Corsi.

PESCARA: 125.000 euro di ammenda; 12 mesi e 20 giorni per Daniele Sebastiani; 7 mesi e 20 giorni per Gabriele Bankowski; 8 mesi per Roberto Druda.

NOVARA: 8000 euro di ammenda