LIVE – Pescara-Foggia 2-2, semifinale ritorno Playoff Serie C 2022/2023 (DIRETTA)

La diretta live di Pescara-Foggia, match dello Stadio Adriatico valevole per la semifinale della fase nazionale dei playoff del campionato italiano di Serie C 2022/2023. Gli abruzzesi guidati da Zednedk Zeman, dopo il pareggio della gara di andata, hanno bisogno di conquistare la vittoria per staccare il pass per la finale. Lo stesso discorso vale anche per i rossoneri, che nel corso di questi playoff ci hanno abituato a grandi imprese. Calcio d’inizio alle ore 20:30 di giovedì 8 giugno, chi avrà la meglio?

Pescara-Foggia 2-2 (1′ Cuppone, 90 +8′ Rizzo, 96′ Desogus, 115′ Markic)

SBAGLIA DEGOSUS. FOGGIA IN FINALE.

RUTJENS SEGNA!

VERGANI NON SBAGLIA!

VACCA SEGNA!

ALOI SBAGLIA. INTUISCE DALMASSO.

PERALTA SEGNA!

RAFIA SEGNA! PESCARA IN AVANTI.

SBAGLIA ANCHE SU OGUNSEYE!

ANCHE CANCELLOTTI SBAGLIA! NON FINISCE PIU’

GARATTONI SBAGLIA PER IL FOGGIA!

Mora segna!

Markic segna!

120′ – Si va ai calci di rigore!

115′ – GOOOL DEL PAREGGIO FOGGIA!!! Toni Markic salta in mezzo a 5 avversari e supera D’Aniello sul primo palo

106′ – Si ricomincia

105′ – Finisce il primo tempo supplementare.

105′ – Tre minuti di recupero.

98′ – Dalle Monache sciupa il gol del match ball! Con il piatto destro manda largo da buonissima posizione.

96′ GOOOOOLL DEL PESCARA!!! Rafia dispensa calcio mbuca in area di rigore per Desogus che con una punta salta l’uomo e buca il portiere del Foggia.

95′ – Iniziano i tempi supplementari.

98′ – Finiscono i tempi regolamentari. Si andrà ai supplementari.

90 +8′ – INCREDIBILE ALL’ADRIATICO, PAREGGIO DEL FOGGIA!!! All’ultima preghiera il Foggia su sponda di Ogunseye Rizzo mette in rete!

90′ – Saranno 5 i minuti di recuper

90′ – Ogunseye ci prova, ma il suo tiro va lontano.

84′ – Rizzo spreca un’occasione calciando al volo alto

79′ – Mora respinge, Schenetti si coordina al volo dal limite ma non trova la porta con il destro.

69′ – Gol Annullato al Delfino per fuorigioco.

69′ – RADDOPPIO DEL PESCARA!!!!!

65′ – Foggia vicinissimo al vantaggio. Leo sfugge alla marcatura difensiva. Palla vicina alla porta.

55′ – Ogunseye calcia dal limite dell’area e per poco non sorprende D’Aniello.

47′ – Occasione per il Foggia. Frigerio di tacco in area di rigore. Serve un miracolo di D’Aniello per evitare il pareggio del Pescara

46′ – Si riparte.

45′ – Finisce il primo tempo. Niente recupero all’Adriatico.

44′ – Che Pescara al tramonto del primo tempo. Questa volta è Lescano che va vicinissimo al 2-0. L’attaccante si gira dal limite dell’area e calcia in porta. Serve un super Dalmasso.

43′ – Ancora Pescara. Brosco colpisce la palla di corner. La palla si stampa sulla traversa. Brividi per Delio Rossi.

40′ – Pericoloso di nuovo il Pescara. Kraja svetta di testa, Dalmasso risponde spedendo la palla in calcio d’angolo.

36′ – Ammonito Di Pasquale per il Foggia per atterrato Merola sulla trequarti.

24′ – Occasione Foggia per D’Aniello che esce coraggiosamente in mezzo al traffico in area di rigore e blocca in presa alta.

8′ – Ancora Foggia. Questa volta Ogunseye svetta di testa. La palla di pochissimo al lato.

7′ – Risponde il Foggia. Bjakason sfrutta una dormita di Gozzi, entra in area e da pochissimi passi colpisce male.

6′ – Ancora Rafia fa il panico sulla destra. Mette in mezzo per Lescano che di testa spedisce di poco alto.

1′ – GOOOOOOLLL DEL PESCARA!!! Cuppone colpisce di testa una palla che arrivava dolcemente dopo un grande traversone di Rafia. Adriatici subito avanti.

1′ – Inizia il match.