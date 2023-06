Cagliari-Bari 1-1, Mignani: “Lottiamo da un anno, faremo di tutto per l’impresa”

“Le partite sono finali e si giocano sul filo del rasoio. Avremmo meritato di pareggiare prima, ora pensiamo alla prossima che sarà un’altra battaglia. Abbiamo patito la loro fisicità nei primi minuti, abbiamo tenuto poco la palla per far respirare la retroguardia. Non è stato l’approccio sbagliato, la differenza l’ha fatta la fisicità. Poi siamo cresciuti: qui c’è gente che lotta da un anno, ora daranno tutto quello che hanno per fare l’impresa”. Lo ha detto l’allenatore del Bari, Michele Mignani, dopo il pari all’andata della finale playoff di Serie B contro il Cagliari. Quindi sui singoli: “Antenucci è un ragazzo esemplare oltre che un grande giocatore, gli ho chiesto se se la sentiva. Ho detto a Cheddira che se siamo qui è anche merito suo, l’importante è l’impegno che ci mette, al di là della prestazione di oggi”.