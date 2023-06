Sport in tv giovedì 8 giugno: programma e orari di tutti gli eventi

Il programma dello sport in tv per la giornata di oggi, giovedì 8 giugno 2023. Riflettori puntati sulla Serie B, con la gara d’andata della finale playoff tra Cagliari e Bari. C’è il Roland Garros, con le semifinali femminili che ci diranno quali saranno le due atlete che, nel pomeriggio di sabato, si contenderanno il prestigioso trofeo. Occhio anche al volley, con l’Italia che proverà ad ottenere il suo primo successo in Nations League contro gli Stati Uniti.