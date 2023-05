LIVE Juventus, caso plusvalenze: udienza e sentenza Corte Federale d’Appello, la giornata in DIRETTA

La diretta live del caso plusvalenze della Juventus che nella giornata di lunedì 22 maggio si arricchisce di un nuovo capitolo, quello dell’udienza con sentenza al termine da parte della Corte Federale d’Appello della Figc. I giudici, con collegio giudicante rinnovato rispetto alla prima decisione sul -15 in classifica ai bianconeri, sono chiamati a rimotivare ed eventualmente rimodulare la precedente sentenza sulla scorta di quanto stabilito il 20 aprile dal Collegio di Garanzia dello Sport, che ha momentaneamente restituito i punti al club piemontese chiedendo alla CAF di motivare in modo più esaustivo le responsabilità dei dirigenti senza delega e in che modo queste contribuivano al calcolo dei punti di penalità da infliggere alla società juventina. Al termine di ore estenuanti a Roma conosceremo poi il nuovo verdetto: l’udienza avrà inizio alle ore 10.

12.55 – Dopo quasi tre ore è terminata l’udienza. Adesso i giudici si riuniranno in Camera di Consiglio

12.25 – La sentenza dovrebbe arrivare nel tardo pomeriggio, ma non è escluso che, complice pure l’impegno di campionato dei bianconeri, possa slittare a domani

11.55 – Vedendo la classifica, il ragionamento della Procura della Figc potrebbe essere stato quello di mandare la Juventus fuori dall’Europa: in questo preciso momento, ovvero prima delle partite di Roma e della stessa Juventus, servono proprio 11 punti per mandare i bianconeri al settimo posto e quindi fuori dalla zona europea

11.35 – L’udienza adesso va avanti con parola alla difesa

11.27 – Con 11 punti di penalizzazione la Juventus sarebbe comunque in corsa per un posto Champions League, anche se diventerebbe molto complicato: TUTTE LE COMBINAZIONI

11.06 – LA PROCURA FIGC CHIEDE 11 PUNTI DI PENALIZZAZIONE PER LA JUVENTUS E INIBIZIONE DI 8 MESI PER DIRIGENTI NON APICALI: LA NEWS

10.52 – E poi c’è l’altro filone i cui deferimenti da parte della Procura Federale sono arrivati venerdì: per i tempi, eventuale patteggiamento o nuove penalizzazioni ECCO TUTTE LE INFORMAZIONI

10.50 – La Juventus, tra l’altro, questa sera sarà impegnata ad Empoli (fischio di inizio 20:45) per il match valevole per la trentaseiesima giornata del campionato

10.40 – Uno dei punti chiave della difesa della Juventus sarà l’afflittività: verrà infatti sottolineato che il principio non implica necessariamente l’esclusione dalle coppe Europee. Anche passare dal 2° al 4° posto in classifica è afflittivo visto che ballano oltre 10 milioni di euro

10.31 – Lo scorso anno tutti i club e tutti i dirigenti erano stati prosciolti perché era impossibile quantificare il valore di un singolo giocatore. Poi è arrivato il materiale dei Pm di Torino sull’inchiesta Prisma e la Procura Federale ha riaperto il caso. A gennaio la Corte Federale d’Appello ha inflitto 15 punti di penalizzazione. La Juventus ha fatto ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport che ha sospeso la pena rimandando la palla nuovamente alla Corte per motivare meglio la sentenza in base anche al ruolo dei dirigenti non apicali. Ed eccoci alla giornata di oggi dove la stessa Corte, ma in diversa composizione, dovrà nuovamente emettere una sentenza

10.17 – Nel corso dell’udienza il procuratore della Figc, Giuseppe Chiné, chiederà quanti punti di penalizzazione debba scontare la Juventus (a gennaio ne chiese 9). Poi la palla passerà alla difesa bianconera con gli avvocati che proveranno a smontare le tesi accusatorie

10.15 – L’udienza è da poco cominciata All’udienza, che si svolge interamente da remoto, sono collegati la procura federale e i legali juventini, insieme al presidente bianconero, Gianluca Ferrero

10.08 – La Corte Federale d’Appello è presieduta da Ida Raiola, presidente della sezione interna del Tar Veneto

10.02 – La Corte, che si riunirà in diversa composizione rispetto a quella di gennaio (dove era stato inflitto il -15), è chiamata a porre l’accento sulle posizioni dei dirigenti non apicali ovvero Pavel Nedved, Paolo Garimberti, Assia Grazioli-Venier, Caitlin Mary Hughes, Daniela Marilungo, Francesco Roncaglio ed Enrico Vellano dopo le motivazioni del Collegio di Garanzia dello Sport

9.55 – Buongiorno e benvenuti a questa lunga giornata che riscriverà un nuovo ed ennesimo capitolo in questo tribolato campionato di Serie A. Alla Corte Federale d’Appello, a Roma, si discuterà nuovamente del caso plusvalenze Juventus. Alle 10 comincerà l’udienza da remoto