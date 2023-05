Juve, con un -11 la Champions sarebbe ancora possibile: ecco le combinazioni

In attesa che la Giustizia Sportiva si pronunci, la procura della Figc, guidata da Chiné, ha chiesto 11 punti di penalizzazione per la Juventus in occasione del caso plusvalenze. Per i bianconeri sarebbe sicuramente un duro colpo, dato che passerebbero dal secondo posto a quota 69 punti ad addirittura il settimo a quota 58. Ciononostante, la qualificazione alla prossima Champions League sarebbe ancora possibile per la Juventus. E’ bene tenere a mente, però, che per il momento si tratta solamente di ipotesi dato che la Corte Federale d’Appello può modificare il numero di punti di penalizzazione, sia aumentandoli che diminuendoli (o anche confermandoli). In attesa della sentenza definitiva, ecco come potrebbe fare la Juventus a qualificarsi in Champions League e le combinazioni.

Juventus in Champions League se:

Batte l’Empoli, batte il Milan con almeno due gol di scarto e batte l’Udinese

La Roma non fa 9 punti nelle ultime tre giornate

In quest’eventualità, la Juventus chiuderebbe infatti a quota 67 punti, e in caso di arrivo a pari merito con il Milan avrebbe una differenza reti migliore (a meno che i rossoneri non battano il Verona 15-0).

La Juventus deve però sconfiggere il Milan con almeno due gol di scarto poiché il match dell’andata terminò 2-0 in favore dei rossoneri. La squadra di Pioli, dunque, sarebbe davanti in un eventuale arrivo a pari punti in caso di sconfitta di misura.

I ragazzi di Allegri non hanno però il coltello dalla parte del manico dato che, pur sconfiggendo il Milan, potrebbe rischiare di ritrovarsi alle spalle della Roma. In caso di tre vittorie contro Salernitana, Fiorentina e Spezia, i giallorossi chiuderebbero infatti a 68 punti, una quota aritmeticamente irraggiungibile per i bianconeri.

CLASSIFICA CON L’EVENTUALE -11

Milan 64

Atalanta 61

Roma 59*

Juventus 58*

*una partita in meno