Plusvalenze Juventus: procura Figc chiede 11 punti di penalizzazione

La Procura FIGC guidata da Giuseppe Chiné ha chiesto 11 punti di penalizzazione alla Juventus e 8 mesi di inibizione per i consiglieri senza delega (Pavel Nedved, Paolo Garimberti, Assia Grazioli-Venier, Caitlin Mary Hughes, Daniela Marilungo, Francesco Roncaglio ed Enrico Vellano) nella nuova udienza alla Corte d’appello federale per il caso plusvalenze. La Corte, dopo il rinvio del Collegio di garanzia, è chiamata a riconsiderare (in diversa composizione) il ruolo dei dirigenti senza potere di firma e di conseguenza l’entità della sanzione. Il Collegio aveva però confermato in toto la sentenza d’Appello per quel che riguarda i dirigenti principali del club, Andrea Agnelli, Maurizio Arrivabene, Fabio Paratici e Federico Cherubini.