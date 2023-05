MOVIOLA – Empoli-Juventus, Milik su Cambiaghi: è rigore. Sul 2-0 tutto regolare

Episodi da moviola nel corso del primo tempo di Empoli-Juventus, match valevole per la trentaseiesima giornata del campionato di Serie A 2022/2023. Allo stadio Castellani di Empoli i ragazzi di Massimiliano Allegri subiscono un uno-due terribile e prendono due gol in tre minuti: al diciottesimo Cambiaghi entra dentro l’area di rigore e viene toccato da Milik che allunga la gamba e sgambetta leggermente il giocatore dell’Empoli, quanto basta per farlo cadere a terra. Per Ayroldi non c’è nessun dubbio ed è calcio di rigore. Il Var non interviene perché il contatto c’è ed è chiaramente una valutazione da campo. Dal dischetto Caputo fa 1-0. Dopo tre minuti, sugli sviluppi di calcio d’angolo, Luperto ribadisce in rete. Ci sono da verificare due cose e riguardano entrambe Akpa Akpro: il centrocampista controlla il pallone non con la mano, dunque giusto far proseguire e poi sul tiro di Luperto la posizione dello stesso Akpa Akpro non influisce nella eventuale parata di Szczesny che vede partire il tiro e non riesce ad intervenire semplicemente perché imparabile.