LIVE – Gubbio-Torres, Serie C 2023/2024 (DIRETTA)

Tutto pronto per Gubbio-Torres, match della trentaquattresima giornata del girone B di Serie C 2023/2024. La partita è in programma alle 20:45 di oggi, giovedì 28 marzo e le due squadre sono pronte a contendersi i tre punti. Si tratta di un match dei piani alti della classifica. Il Gubbio ha 51 punti ed è quinta, mentre la Torres è seconda. L’occasione è speciale per la squadra ospite, che in caso di vittoria e di passo falso della Carrarese sarebbe certa del secondo posto in classifica. Un’aritmetica che darebbe morale e permetterebbe alla Torres di arrivare nelle migliori condizioni al playoff. Prima però c’è da superare l’ostacolo Gubbio, che ha voglia di reagire dopo tre sconfitte consecutive. La Torres invece non perde da otto partite, era il 12 febbraio. E da quel momento la società sarda ha collezionato sette vittorie e un pareggio. Secondo posto blindato, che domani può diventare matematico. Sportface.it vi offrirà una diretta testuale con aggiornamenti in tempo reale a partire dal primo minuto di gioco. Quale sarà il risultato finale dei novanta minuti di gioco più recupero? Scopriamolo insieme a partire dalle 20:45.

