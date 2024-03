Serie C 2023/2024: il Padova soffre ma piega la Pergolettese, Catania in caduta libera

Il Padova soffre e rischia, ma torna alla vittoria in campionato dopo quattro partite a secco e così facendo rimanda almeno di due giorni la festa promozione del Mantova. All’Euganeo, nell’anticipo della trentaquattresima giornata del girone A di Serie C, i biancorossi passano grazie ai gol di Fusi e Palombi, entrambi con due nette deviazioni, inutile il momentaneo pari di Arini per la formazione lombarda che dovrà lottare fino alla fine per evitare i playout.

Prima occasione per Fusi, che calcia in modo troppo ambizioso da distanza siderale e vede la sfera volare altissima sopra la traversa, poi Jaouhari ci prova in estirada ma blocca Donnarumma. Crisetig calcia dal limite al 19′, la palla esce alta, passa un minuto e Fusi, sugli sviluppi di un corner, calcia dal limite dell’area e trova il gol del vantaggio con un pizzico di buona sorte in virtù di una deviazione. Manca una vera reazione della Pergolettese e anzi Bortolussi sfiora il raddoppio, così come Kirwan che sugli sviluppi di una punizione laterale ci prova di testa ma non trova lo specchio. Era una grande chance per il Padova e incredibilmente nel finale prima Donnarumma trova il miracolo su Piu, poi proprio al 45′ Arini dagli sviluppi di un corner firma il pareggio ospite. Nella ripresa piovono addirittura fischi dall’Euganeo nei confronti di una squadra, quella di Torrente, che fatica maledettamente a creare gioco, poi però al 60′ ancora una deviazione, stavolta sul tiro di Palombi e ancor più netta, riporta avanti il Padova. I ritmi scendono parecchio nel finale ma ci sono due occasioni clamorose per gli ospiti: prima Mazzarani, Delli Carri miracoloso nel ribattere in scivolata, poi in pieno recupero Figoli ha nei piedi un rigore in movimento ma riesce nell’impresa di calciare alto. E allora i padroni di casa, seppur soffrendo, tornano alla vittoria e rimandano la festa del Mantova.

I veneti sfideranno poi martedì il Catania al Massimino nella finale di ritorno della Coppa Italia Serie C e proprio gli etnei, anche loro in campo stasera, perdono ancora rovinosamente: 2-3 per il Giugliano e a questo punto è sempre più a rischio la posizione playoff che i siciliani avrebbero conquistato tramite la competizione che possono vincere fra pochi giorni: la qualificazione ai playoff è garantita anche in caso di ko per i rossoazzurri, a patto però che non si finisca nella zona playout, che con questo ko pesantissimo in casa rischia di avvicinarsi.