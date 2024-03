LIVE – Padova-Pergolettese, Serie C 2023/2024 (DIRETTA)

Alle 20:45 di oggi, giovedì 28 marzo Padova e Pergolettese scenderanno in campo in occasione del girone A di Serie C 2023/2024. La trentaquattresima giornata si apre con la sfida della seconda classe, che cercherà i tre punti contro la sedicesima classificata. Alla vigilia Vincenzo Torrente ha parlato della situazione della sua squadra, reduce dalla sconfitta con la Pro Vercelli: “Stiamo Bene, a parte Dezi, sono tutti convocati, domani deciderò che formazione utilizzare. L’idea è mandare in campo i migliori. Domani deciderò in relazione a come vogliamo giocare. Cambi rispetto domenica? I cambiamenti anche a livello tattico, devono essere un nostro punto di forza come è stato con la Pro Patria o il Catania. Domani possiamo fare 4-3-3 o il 4-2-3-1, l’importante è tornare a fare prestazioni positive e continue. Domani contano solo i 3 punti”. In casa Pergolettese sono tre gli indisponibili: Artioli, Capoferri e Cerasani. Sportface.it vi offrirà una diretta testuale a partire dal fischio d’inizio della partita.

PER AGGIORNARE IL LIVE FARE REFRESH O CLICCARE F5

COME SEGUIRLA IN TV

Padova-Pergolettese (ore 20:45)