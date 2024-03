Gubbio-Torres oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie C 2023/2024

Ecco la data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Gubbio-Torres, match dello stadio Pietro Barbetti valevole per la trentaquattresima giornata del campionato italiano di Serie C 2023/2024. I padroni di casa sono in lizza per raggiungere il terzo posto e sperano di vincere questo impegno molto complicato per fare lo scatto in avanti decisivo a quattro turni dal termine della regular season. La compagine sarda, dal suo canto, ha ormai blindato la seconda posizione e può dedicarsi ad una sorta di fase di preparazione in vista degli imminenti playoff. La squadra umbra è reduce da tre sconfitte, un pareggio e una vittoria nelle ultime cinque e ora vuole portare a casa i tre punti per continuare a sperare nel terzo posto. La formazione ospite, invece, arriva da quattro successi nelle ultime cinque e non ha affatto intenzione di fermarsi. La partita andrà in scena nella giornata di giovedì 28 marzo alle ore 20:45 e sarà trasmessa in diretta su Sky Sport 25.

