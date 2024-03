Serie C 2023/2024, girone B: torna a vincere il Gubbio, Torres ko. Carrarese, tre punti al 90′

Serata ricca di avvenimenti nel girone B della Serie C 2023/2024, che ha visto andare in scena le prime quattro partite della trentaquattresima giornata. Dopo otto risultati utili consecutivi cade la Torres, sconfitta 1-0 in casa del Gubbio che invece torna alla vittoria chiudendo una serie di tre sconfitte consecutive. Partita dalle poche emozioni al “Barbetti”, alla fine a decidere la contesa è il gol di Bernardotto al 61′ al termine di una bella azione di contropiede che ha trovato colpevolmente impreparata la retroguardia sarda. Con questo risultato il Cesena capolista avrà sabato il primo match point per festeggiare la promozione in Serie B: i romagnoli dovranno battere il Pescara davanti al pubblico amico per dare il via ai festeggiamenti.

SERIE C 2023/2024: RISULTATI E CLASSIFICHE

Vittoria all’ultimo minuto invece per la Carrarese, che soffre ma alla fine piega il Perugia per 1-0. Decisivo il gol al 90′ di Finotto, per tre punti che permettono ai toscani di mantenere il terzo posto staccando proprio gli umbri e portarsi a otto lunghezze dalla Torres che quindi comunque non dovrebbe avere particolari difficoltà nel mantenere il secondo posto sempre utile in ottica playoff. Chi rientra in zona playoff è la Lucchese, che vince 3-1 in casa della Vis Pesaro e si porta per il momento in nona posizione condannando i pesaresi alla quarta sconfitta consecutiva e alla zona playout sempre più sicura. In coda spera ancora la Fermana, che con generosità batte 3-2 il Rimini e aggancia l’Olbia penultimo: i sardi però hanno due partite in più da giocare.