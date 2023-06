Qualificazioni Europei 2024, Inghilterra e Francia ok. Ucraina da tre punti in rimonta

Nessuna sorpresa per Inghilterra e Francia che battono rispettivamente Malta e Gibilterra e blindano il primato a punteggio pieno dei rispettivi gironi di qualificazione agli Europei del 2024. La nazionale di Southgate, inserita nel gruppo degli azzurri di Mancini, batte 4-0 Malta. Un autogol di Apap all’8 nel tentativo di anticipare Kane indirizza il match. Al 28′ Alexander Arnold e al 31′ Kane su rigore portano il risultato sul 3-0. Nel finale c’è spazio anche per il poker, sempre dagli undici metri: stavolta la firma è di Wilson. L’Inghilterra sale a 9 punti, a +6 dall’Italia (che ha una partita in meno). Nello stesso girone l’Ucraina batte 3-2 in rimonta la Macedonia, che aveva chiuso il primo tempo in vantaggio di due reti (Bardhi su rigore ed eurogol dalla distanza di Elmas). Nella ripresa l’Ucraina confeziona la clamorosa rimonta con i gol di Zabarnyi (62′), Konoplya (68′) e Tsygankov (83′) e con il doppio giallo al macedone Musliu (73′). Tutto facile per la Francia che si accontenta del 3-0 contro Gibilterra. Al 2′ Giroud sblocca il risultato di testa, poi spazio al rigore di Mbappè e all’autorete finale di Mouelhi (78′). Primo posto consolidato per i Bleus, a +3 dalla Grecia che batte 2-1 l’Irlanda con i gol di Bakasetas e Masouras in risposta al momentaneo pareggio di Collins.

Negli altri gironi, la Danimarca rialza la testa dopo la brutta sconfitta col Kazakistan a marzo. Un gol di Wind al 47′ permette ai danesi di battere l’Irlanda del nord che in pieno recupero si fa annullare dal var il gol di Marshall per fuorigioco. Il Kazakistan aggancia la Danimarca a 6 punti grazie alla vittoria per 3-0 contro San Marino. Stessi punti anche per Slovenia e Finlandia. Punteggio pieno nel gruppo I per la Svizzera che si impone 2-1 sull’Andorra con i gol di Freuler e Amdouni. A seguire Romania (7 punti, 0-0 col Kosovo), Israele (4 punti, 2-1 sulla Bielorussia in rimonta con gol olimpico finale di Gloukh). La Turchia soffre ma vince 3-2 contro la Lettonia (in 10 dall’83’) con il gol al 96′ di Kahveci. Calhanoglu e compagni sono primi nel gruppo D, a +2 sul Galles che in 10 perde 4-2 in casa contro l’Armenia.

I risultati

Andorra-Svizzera 1-2 (7′ Freuler, 32′ Amdouni, 67′ Vieira)

Bielorussia-Israele 1-2 (16′ Ebong, 85′ Weissman, 92′ Gloukh)

Danimarca-Irlanda del nord 1-0 (47′ Wind)

Galles-Armenia 2-4 (10′ James, 19′ Zelarayan, 30′ Ranos, 66′ Ranos, 72′ Wilson, 75′ Zelarayan)

Gibilterra-Francia 0-3 (2′ Giroud, 48′ rig. Mbappè, 78′ Mouelhi)

Grecia-Irlanda 2-1 (15′ Bakasetas, 27′ Collins, 49′ Masouras)

Kosovo-Romania 0-0

Lettonia-Turchia 2-3 (22′ Bardakci, 51′ Emsis, 61′ Under, 94′ Tobers, 96′ Kahveci)

Macedonia del Nord-Ucraina 2-3 (31′ rig Bardhi, 39′ Elmas, 62′ Zabarnyi, 68′ Konoplya, 83′ Tsygankov)

Malta-Inghilterra 0-4 (8′ aut. Apap, 28′ Alexander-Arnold, 31′ rig. Kane, 83′ rig. Wilson)

San Marino-Kazakistan 0-3 (37′ Vorogovskiy, 64′ rig. Tagybergen, 95′ Zaynutdinov)