LIVE – Varese-Napoli, Serie A1 2022/2023 basket: RISULTATO in DIRETTA

Il risultato in diretta live di Varese-Napoli, sfida valida come quindicesima giornata della Serie A1 2022/2023 di basket. Tornata alla vittoria dopo quattro sconfitte nelle precedenti cinque partite, la formazione di coach Brase punta a ripetersi per centrare i miglior piazzamento possibile in ottica Coppa Italia. Anche i partenopei sperano di trovare un po’ di continuità per risalire la classifica, cercando di aggiungere altri punti fondamentali dopo l’exploit contro l’Olimpia Milano. La palla a due è fissata alle ore 16:00 di domenica 15 gennaio sul parquet del Palasport Lino Oldrini, con Sportface che vi fornirà una diretta testuale aggiornata.

