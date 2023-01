Basket, Serie A1 2022/2023: Varese domina Napoli 106-79 e ottiene il secondo successo di fila

Varese domina Napoli con il punteggio di 106-79 e chiude con la seconda vittoria di fila il suo girone di andata in Serie A1 2022/2023 di basket. Prestazione corale da parte della squadra di coach Brase, che trova però un impatto decisivo dalla panchina di Justin Reyes, autore di 19 punti. 15 quelli invece messi a segno da Owens e Ross. Agli ospiti non bastano i 25 di Jordan Howard e i 16 di JaCorey Williams.

LA PARTITA – Primo quarto che parte in equilibrio nonostante un JaCorey Williams subito piuttosto in ritmo per gli ospiti. Nella seconda metà dei primi dieci minuti di partita è la panchina dei padroni di casa a mettere a segno il primo parziale importante del match, con Caruso, De Nicolao e Reyes che mettono guidano un parziale di dieci a zero. Napoli riesce a ricucire parzialmente nelle fasi finali, chiudendo la frazione sotto di quattro. La formazione allenata da Brase tocca anche la doppia cifra di vantaggio nel secondo parziale, grazie ad una buona prestazione collettiva questa volta da parte del quintetto titolare. Nei minuti antecedenti all’intervallo è però ancora JaCorey Williams a tenere a galla i suoi, riportandoli dal -12 al -6.

Il leitmotiv è più o meno lo stesso anche al ritorno in campo per la terza frazione, con Varese in controllo e Napoli che prova a ricucire gli strappi dei padroni di casa. Owens con la sua fisicità sotto canestro e Ross con un paio di triple determinanti portano di nuovo la squadra di Brase in doppia cifra di vantaggio, Jordan Howard si mette sulle spalle l’attacco di Napoli, che però fatica a rientrare in partita. Una tripla di Woldetensae sul finire di quarto fissa il punteggio sul 73-60. Da questa, la formazione allenata da coach Pancotto non riesce più rialzarsi. Continua la pioggia di triple dei lombardi, che dominano l’ultimo quarto con un parziale di 33-19 e chiudono il match 106-79.