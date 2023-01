LIVE – Treviso-Venezia, Serie A1 2022/2023 basket: RISULTATO in DIRETTA

Il risultato in diretta live di Treviso-Venezia, sfida valida come tredicesima giornata della Serie A1 2022/2023 di basket. La formazione di coach Nicola ha chiuso il 2022 in salita, centrando due vittorie di prestigio contro Brindisi e Tortona, trovando quindi punti molto pesanti e importanti in ottica salvezza, agguantando il gruppetto di squadre a quota 8. I lagunari, invece, fanno parte del gruppo di squadre quarte a quota 14 punti, e a loro volta sono in una striscia positiva di tre vittorie di fila, con l’obiettivo di proseguire su questa strada in ottica qualificazione alla Coppa Italia. La palla a due è fissata alle ore 19:00 di lunedì 2 gennaio sul parquet del Palaverde, con Sportface che vi fornirà una diretta testuale aggiornata.

