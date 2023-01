Highlights e gol Brentford-Liverpool 3-1: Premier League 2022/2023 (VIDEO)

di Giorgio Billone 43

Il video con gli highlights di Brentford-Liverpool 3-1, match valido per la diciannovesima giornata di Premier League 2022/2023. Totalmente allo sbando i Reds in casa di una delle squadre più in forma: nel primo tempo il vantaggio arriva al 20′ per autogol di Konate, poi due gol annullati a Wissa, ma è lui stesso a firmare il raddoppio. Nella ripresa la riapre Oxlade-Chamberlain, la chiude nel finale Mbeumo. Di seguito le immagini salienti.