Diritti tv: Antitrust approva linee guida della Lega Serie A

E’ arrivato l’ok dell’Antitrust sulle le ‘Linee guida’ della Lega sui diritti tv. Lo ha reso noto oggi l’Autorità nel Bollettino settimanale, precisando di aver dato il via libera all’ultima versione comunicata il 5 dicembre scorso delle “Linee Guida della Lega Nazionale Professionisti Serie A” in materia di “commercializzazione dei diritti audiovisivi sportivi relativi alle seguenti competizioni nazionali di calcio da essa organizzate per le stagioni 2024/2025 – 2025/2026 – 2026/2027: Campionato di Serie A, Coppa Italia, Supercoppa, Campionato Primavera, Coppa Italia Primavera, Supercoppa Primavera”