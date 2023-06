LIVE – Tortona-Virtus Bologna 82-89, gara-3 semifinale playoff Serie A1 2022/2023 basket: RISULTATO in DIRETTA

Il risultato in diretta live di Tortona-Virtus Bologna, sfida valida come gara-3 della semifinale dei playoff della Serie A1 2022/2023 di basket. Finora, la serie ha avuto un canovaccio molto ben delineato. Le Vu Nere, infatti, sono riuscite a rispettare ampiamente il pronostico, aggiudicandosi entrambe le prime due partite con un risultato molto ampio. Ora si cambia campo, e agli uomini di coach Ramondino serve solo la vittoria per allungare la serie. La palla a due è fissata alle ore 21:00 di venerdì 2 giugno sul parquet del PalaEnergica Paolo Ferraris, con Sportface che vi fornirà una diretta testuale aggiornata.

COME VEDERE LA PARTITA IN TV

IL PROGRAMMA DELLA SERIE

RISULTATI PLAYOFF

RISULTATI e CLASSIFICA REGULAR SEASON

PROGRAMMA E TV PLAYOFF

TABELLONE E ACCOPPIAMENTI PLAYOFF

REGOLAMENTO CAMPIONATO

PER AGGIORNARE IL LIVE FARE REFRESH O CLICCARE F5

TORTONA-VIRTUS BOLOGNA 82-89

9′ – Shengelia show. Bologna chiude sul punteggio di 82-89 dopo un secondo tempo da grandissima squadra.

6′ – Macura due su due da libero. 81-87

5′ – Mickey da tre, scappa Bologna definitivamente. 79-87

5′ – Candi da due. 79- 84 rimane avanti Bologna

4′ – Bologna mette clamorosamente la freccia. 72-78 nel segno di Marco Bellinelli e Pajola

3′ – Radosevic risponde. 72-70. Contro risponde ancora Bellinelli.

3′ – Bellinelli da due completa la rimonta. 70-70

2′ – Ojeleye due su due da lunetta. 70-68

FINE TERZO QUARTO

8′ – Sulla sirena Mickey riporta ancora più a contatto Bologna. 70-66

6′ – Hackett da tre. Dentro! Bologna vede Tortona. 64-60

4′ – Tutto un altro Bologna quello entrato in campo nella seconda frazione. Hackett e Shengelia salgono di livello, Cordinier segue i compagni. Bologna accorcia 64-57

3′ – Hackett da tre. Bologna ci crede.

2′ – Bellinelli inaugura un terzo quarto decisivo per le sorti della partita. Bologna è entrata con il piglio giusto

FINE SECONDO QUARTO

9′ – Due punti ancora per Hunt, scappa Tortona. 55-39

9′ – Scappa sul più 16 Tortona con i canestri ancora di Candi, Radosevic e Hunt. Bologna molto disordinata in questo finale di tempo. 53-37

7′ – Ancora Candi show. Due liberi per Candi che porta Tortona su 43-30

6′ – Scappa Tortona. E’ fuga su Bologna con super Harper, Severini e Candi. 41-26

2′ – Tortona si porta asul 28-21 con Radosevic. Abass da tre ristabilisce il meno 6.

FINE PRIMO QUARTO

9′ – Harper da liber riporta il più 5 Tortona. 26-21

7′ – Abass avvicina sempre di più Bologna. 24-21

7′ – Duam da due da libero. 22-17

6′ – Teodosic avvicina Bologna con una super tripla. 20-17

5′ Partenza lanciata di Tortona con un ottimo avvio di Candi e Duam. Per Bologna Bellinelli e Shengelia approcciano bene. 16-10