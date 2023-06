Playoff Serie A1 2022/2023: la Virtus Bologna ribalta Tortona e vola in finale

Una seconda metà di gara da grandissima squadra che basta alla Virtus Bologna per guadagnarsi l’accesso alla prossima finale dei playoff di Serie A1 di basket contro l’Olimpia Milano. Gara tre infatti era iniziata con Tortona molto aggressivq che si porta sulla distanza del più 13 a fine secondo quarto con un grande Candi e Radosevic. La reazione di Bologna dopo essere usciti dagli spogliatoi però è da grandissima squadra, da chi ha fame di vittorie e non si accontenta di essere 2-0 sopra nella serie, ma vuol chiuderla subito e prenotare il terzo pass per giocarsi il titolo consecutivo.

Belinelli all’inizio del terzo quarto indica la strada, Hackett la percorre e tutti insieme la ribaltano. Con il terzo quarto che si chiude in parità la spallata decisiva al match arriva nel quarto quarto quando Belinelli con una tripla ed Hacket con un’altra portano il punteggio del match sul definitivo 82-89 che per gli emiliani vuole dire finale. Vu Nere che dunque se la giocheranno ancora contro l’Olimpia Milano, i piemontesi invece si fermano qui.