Basket A2 playoff a Forlì gara -1 contro Udine: è 72-70

Una prima gara 1 bella ed equilibrata quella fra Forlì ed Udinese, quella che è andata in scena nella serata di venerdì 2 giugno. Le due squadre hanno dimostrato di essere in semifinale di A2 meritamente e di giocarsi la prima gara a viso aperto. L’equilibrio è stata la parola chiave di questa gara 1 con Forlì che comunque è rimasta quasi sempre in vantaggio minimo. Udine, nonostante una grandissima prova di Briscoe non è riuscita a portare a casa il match forse per un atteggiamento troppo passivo in difesa. La partita si è decisa all’inizio del terzo quarto quando Forlì ha messo il musetto un tantino più in là e che gli ha permesso dunque di dare la spallata che poi si è rivelata decisiva nel match. A nulla sono valsi i tentativi di Gentile, sempre di Briscoe e di Esposito che hanno portato la partita sul 72-70. Polloni ha messo a segno a tempo scaduto il tiro libero della sicurezza.