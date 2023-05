Inter-Milan, la coreografia dei tifosi nerazzurri (FOTO)

Tutto pronto per l’inizio di Inter-Milan e la coreografia dei tifosi nerazzurri ruba l’occhio: preparata a 360°, coinvolge non soltanto la Curva Nord ma anche le due tribune che essendo la squadra di Inzaghi in casa a San Siro per questo ritorno delle semifinali di Champions League sono quasi interamente dipinte di nero e azzurro. I tifosi nerazzurri della Curva Nord hanno scelto l’immagine di un cavaliere crociato che para con lo scudo le frecce rappresentate dalle rivali dell’Inter in Champions (Barcellona, Bayern Monaco, Viktoria Plzen, Porto e Benfica) e in aggiunta il motto latino “victoria nobis vita”. I rossoneri rispondono a tema western, scrivono “all’assalto” e poi la coreografia mostra un pistolero colorato di rossonero. Ecco allora di seguito la foto della coreografia interista, che però non viene particolarmente apprezzata dai tifosi.