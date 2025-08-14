Sport in tv giovedì 14 agosto: nel Masters 1000 di Cincinnati scendono in campo le punte azzurre, con Sinner e Paolini protagonisti nei singolari

Vigilia di Ferragosto ma gli eventi sportivi non mancano mai. Ieri un primo assaggio di calcio vero con la finale di Supercoppa Europea e la stagione entrerà nel vivo già nel week end con l’avvio del campionato inglese, la Premier League. Oggi, però, niente pallone che rotola, ma solo palline, quelle da tennis che Jannik Sinner farà danzare con maestria ed abilità.

Il numero uno al mondo scenderà in campo per i quarti di finale del Masters 1000 di Cincinnati: sfiderà Auger Aliassime, un avversario ostico per l’altoatesino. Non solo Jannik, però. Negli Stati Uniti si gioca a tambur battente e così prosegue anche il tabellone femminile della manifestazione.

Negli ottavi singolari in campo Bronzetti contro Gauff in una gara decisamente proibitiva mentre Paolini affronterà la Krejcikova. E l’azzurra sarà costretta agli straordinari perché poi dopo qualche ora sarà protagonista insieme a Sara Errani negli ottavi del doppio contro Stearns/Vondrousova.

Se alle 18 il Napoli Campione d’Italia scenderà in campo contro l’Olympiakos in amichevole, alle 20 gara amichevole tra Italia ed Argentina di basket.

Sport in tv giovedì 14 agosto: il programma completo

15.15 Ciclismo, Giro di Danimarca: terza tappa – 15.45 discovery+, 16.00 Eurosport 2 HD, DAZN

17.00 Tennis, ATP Masters 1000 Cincinnati: quarti singolare e ottavi doppio (3° match alle 17.00 comunque non prima delle 21.00 Sinner-Auger Aliassime) – Sky Sport Uno (fino alle 20.00 e dall’1.00), Sky Sport Tennis, Sky Sport Max (fino alle 23.00), Sky Sport Mix, Sky Go, NOW, Tennis TV

17.00 Tennis, WTA 1000 Cincinnati: ottavi singolare e quarti doppio (1° match alle 17.00 Bronzetti-Gauff, 2° match dalle 17.00 comunque non prima delle 19.00 Paolini-Krejcikova, orario da definire dopo un congruo riposo Errani/Paolini-Stearns/Vondrousova) – Sky Sport Uno (fino alle 20.00 e dall’1.00), Sky Sport Tennis, Sky Sport Max (fino alle 23.00), Sky Sport Mix, Sky Go, NOW, SuperTennis HD, SuperTenniX

17.00 Calcio femminile, The Women’s Cup: Juventus-Como – Sky Sport Calcio, Sky Go, NOW

18.00 Calcio, amichevole: Napoli-Olympiacos – DAZN, Sky Sport 251, Sky Go, NOW

20.00 Calcio femminile, The Women’s Cup: Inter-Atletico Madrid – Sky Sport Calcio, Sky Go, NOW

20.00 Basket, amichevole: Italia-Argentina – Sky Sport Uno, Sky Sport Basket, Sky Go, NOW