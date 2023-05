LIVE – Tortona-Trento 79-78 playoff Serie A1 2022/2023 basket: RISULTATO in DIRETTA

Il risultato in diretta live di Trento-Tortona, sfida valida come gara-1 dei quarti di finale dei playoff della Serie A1 2022/2023 di basket. Gli uomini di coach Ramondino, nel corso della stagione regolare, si sono confermati come squadra di grande spessore e una realtà concreta della pallacanestro italiana, chiudendo al terzo posto. Ora, il testa a testa con la Dolomiti Energia, che, da sesta in classifica nella regular season, proverà a sovvertire il pronostico puntando sul proprio mix di esperienza e giovani. La palla a due è fissata alle ore 18:00 di domenica 14 maggio sul parquet del PalaEnergica Paolo Ferraris, con Sportface che vi fornirà una diretta testuale aggiornata.

TORTONA-TRENTO 79-78

10′ – All’ultimo pallone giocato passa Tortona. 79-78. Suona il gong

10′ – Ancora Spagnolo per il clamoroso vantaggio. 77-78

10′ – Da due Spagnolo a trenta secondi dalla fine è 77-76

10′ – Allunga Tortona. 77-74

9′ – Uno su due per Flaccadori. 75-74. Ultimi istanti intensissimi

8′ – Si fa ancora sotto Trento che non molla con Grazulis show. 75-73

7′ – 73-69 tentativo di fuga definitivo per Tortona.

5′ – Grazulis da due. 70-67

3′ – Da tre Lockett. Il Trento riprende la scia

3′ – Scappa Tortona, 70-62

1′ – Tre punti per Radosevic. 65-57

FINE TERZO QUARTO

7′ – Tre punti per Udom. 62-57

7′ – Quattro punti per Tortona Due per Trento. 62-54

6′ – 59-52 per Tortona

6′ – Macura da due. 55-50

5′ – Duam allunga per Tortona. 53-50

2′ – Gioco da quattro per Tortona che firma il sorpasso. 51-50 firmato da Cain

1′ – Christon due su due da libero. 45-48

1′ – Da tre Grazulis 43-48

FINE PRIMO TEMPO

10′ – Due punti per Macura. 43-45

10′ – Ancora Atkins- 41-45

10′ -Due per Atkins 41-43.

9′ – Due punti per Christon. 41-41

9′ – Due punti a testa per le due squadre. Radosevic per Tortona, Spagnolo per Trento. 39-41

8′ – Punto a punto. Trento in sorpasso grazie a Flaccadori. 37-39

7′ – Gioco da 4 per Trento. Crawford guida la rimonta. 33-32

7′ – Prova a scappare Tortona, gioco da cinque per Duam. 33-28

6′ – Due su due da libero per Lockett. 28-28

6′ – Torna avanti Tortona. Tripla di Harper. 28-26

5′ – Tre su tre per Grazulis da libero. Torna avanti Trento. 25-26

4′ – Due punti per Harper. 25-23

3′ – Lockett da tre- 23-23

2′ – Severini da libere fa due su due. 23-20

1′ – Due per Udom. 21-20

1′ – Filloy due su due da libero. 21-18

FINE PRIMO QUARTO

9′ – Sorpasso Trento. Radosevic firma il sorpasso 19-18

8′ – Spagnolo da due. Risponde Trento con Candi da tre. 17-18

8′ – 14-16 per Trento. Spagnolo da libero porta il Trento sui 16, Tortona rimane incollato Radosevic

6′ – Atkins da due. 10-14

5′ – Cain da due. 10-12

5′ – Flaccadori uno su due da libero. 8-12

3′ – Flaccadori da due. 8-11

3′ – Cain da due. 8-9

3′ – Macura da tre. 6-9

3′ – Flaccadori da tre. 3-9

2′ – 3-6, due punti per Grazulis

2′ – Subito partita equilibrata. 3-4 per Trento, grazie ai punti di Atkins

1′ – Inizia il match.