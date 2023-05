Vieri: “Una milanese vincitrice della Champions League? Tutto può accadere in gara secca”

L’ex attaccante di Inter e Milan, Christian Vieri, nel corso di un’intervista rilasciata alla Milano Football Week, la manifestazione organizzata da La Gazzetta dello Sport, ha parlato della possibilità che un club meneghino porti a casa la Champions League: “In una partita secca può succedere di tutto. Per quanto riguarda la Juventus la vittoria dell’Europa League non basterebbe per riscattare l’intera stagione. Una squadra come quella bianconera deve ambire sempre alla Champions League”.

Su Nicola Amoruso: “Grande giocatore e compagno. Ai tempi della Juve ci criticarono molto i giornalisti. C’era un grande mister come Lippi e senatori che portavano avanti la carretta come Peruzzi, Ferrara, Di Livio, Deschamps. Mi sono divertito molto con loro, ci ammazzavamo dalle risate. Quando oggi ci ritroviamo è uno show. Del calcio giocato mi manca il gruppo: 25 giocatori che girano il mondo per un lavoro bello, con stadi pieni, facendo quello che volevano far da bambino è uno spettacolo”.