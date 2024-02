LIVE – Tortona-Sassari 79-62, Serie A1 2023/2024 basket (DIRETTA)

Il live in diretta di Tortona-Sassari, sfida valida come 20^ giornata della Serie A1 2023/2024 di basket. Testa a testa interessante per la parte centrale della classifica, con gli uomini di coach De Raffaele che possono provare l’aggancio, almeno per qualche ora, all’ottava posizione, dopo aver vinto le ultime tre partite. Il Banco di Sardegna, a sua volta, può raggiungere a 16 punti proprio la formazione piemontese, e quindi staccare in maniera decisa la zona retrocessione, nonostante Sassari abbia perso le ultime due trasferte. La palla a due è fissata alle ore 19:00 di sabato 10 febbraio sul parquet del PalaEnergica Paolo Ferraris, con Sportface che vi fornirà un live aggiornato in tempo reale.

TORTONA-SASSARI 79-62

FINISCE QUI!

10′ – Altri due punti per Sassari, 79-62

9′ – Tiri liberi per Sassari, 79-60

8′ – Altri tre punti per Tortona, 79-58

7′ – Tortona vola in vantaggio, time out Sassari, 76-58

6′ – Due punti per entrambe le squadre, 70-58

4′ – 68-54, time out Sassari

3′ – Tortona rimane in controllo del match, 65-54

2′ – Tortona raggiunge il +10, 62-52

1′ – Sassari in lunetta, 59-52

1′ – Inizia l’ultimo quarto

FINE TERZO QUARTO

10′ – Ross tira da tre, 59-50

9′ – Doppia di Tortona, Sassari torna in lunetta ma sbaglia, 54-50

8′ – Sassari dalla lunetta, 52-50

8′ – Doppia di Tortona 52-48

8′ – Tortona in difficoltà, Sassari a -2, 50-48

7′ – Sassari in lunetta, 50-44

7′ – Time out Tortona

6′ – Due punti per Sassari, 50-43

6′ – Tortona allunga nuovamente, 50-41

5′ – Sassari in lunetta, 48-41

5′ – Massimo vantaggio per Tortona, 48-39

4′ – 46-39, time out Sassari

4′ – Tyree trova il canestro per Sassari, ma risponde Tortona, 44-39

2′ – Tripla di Tortona, 42-37

1′ – Tortona trova il vantaggio, 39-37

1′ – Si riparte!

FINE SECONDO QUARTO

10′ – Time out Tortona

9′ – Jefferson firma la tripla del pareggio, 37-37

8′ – Sassari accorcia le distanze, 37-34

7′ – Un tiro da due per entrambe le parti

5′ – Severini allunga, 35-30

4′ – Severini firma il 33-30, time out Sassari

3′ – Tripla di Tortona, 30-30

3′ – Challenge chiamato dagli arbitri

2′ – Tiri liberi per la Dinamo, 27-30

2′ – Doppia da entrambe le parti, 27-28

1′ – Sassari in lunetta, 25-26

1′ – Tortona trova la parità, 25-25

FINE PRIMO QUARTO

10′ – Tripla di Tortona, 22-25

10′ – Sassari cerca di dare lo strappo, 19-25

9′ – Cappelletti firma la tripla degli ospiti, 19-22

8′ – Tortona trova il pareggio dalla lunetta, 19-19

8′ – Jefferson trova il pareggio, poi Cappelletti guadagna il vantaggio, 18-19

7′ – Sassari accorcia le distanze, Tortona in lunetta risponde, 18-14

6′ – Weems in lunetta, 16-12

6′ – I padroni di casa si portano nuovamente avanti, 14-12

5′ – Nuovo pareggio della Dinamo, 12-12

5′ – Obasohan tira da due, 12-10

4′ – Tortona trova il pareggio, 10-10

4′ – Tripla di Jefferson, 8-10

3′ – Sassari accorcia le distanze, 8-7

3′ – Anchee Strautins da tre, 8-5

3′ – Tripla di Severini, 5-5

3′ – Jefferson firma il gioco da tre, 2-5

2′ – Sassari si porta avanti, Tortona pareggia, 2-2

1′ – Si può partire!

1′ – Continuano i problemi al cronometro

1′ – Time out chiamato dall’arbitro per problemi al tavolo

1′ – Si parte, primo possesso per Sassari!

18.55 – Cinque minuti alla palla a due